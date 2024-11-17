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Потасовкой и двумя удаления кончился матч «СКА Хабаровск» – «Торпедо» (2:2). Москвичи пропустили «Балтику» на 1-е место

В концовке матча 19-го тура Мелбет Первой лиги единоборство спровоцировало драку.

В добавленное время при счете 2:2 после стыка у боковой линии началась потасовка с участием обеих команд. В результате зачинщики – Николай Поярков («СКА Хабаровск») и Владислав Галкин («Торпедо») – получили по красной карточке. Галкин толкнул соперника в грудь, Поярков схватил его за шею и повалил на газон.

Три из четырех голов в матче забили после 85-й минуты: «Торпедо» повело 2:1 благодаря голам Сергея Бородина и Андрея Костина в течение двух минут, но на 91-й Георгий Гонгадзе сравнял счет с пенальти.

Таким образом, «Торпедо» потеряло 2 очка и позволило «Балтике» стать единоличным лидером Мелбет Первой лиги после 19-го тура (калининградцы в субботу обыграли КАМАЗ): у торпедовцев 37 очков, у «Балтики» на 2 балла больше. Следом идет «Урал» с 33 очками.

«СКА Хабаровск» на 8-м месте, набрав 25 очков.

Опубликовано: Sports
logoПервая лига
logoТорпедо
logoБалтика
logoСКА Хабаровск
logoСергей Бородин 1999
logoНиколай Поярков
logoВладислав Галкин
Андрей Костин
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