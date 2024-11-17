«Аякс» вернет классическую эмблему в честь 125-летия. Клуб играл с ней до 1990 года

«Аякс» вернется к классической эмблеме в честь 125-летия клуба.

Со следующего сезона «Аякс» вернет логотип, под которым выступал с 1928 по 1990 год. На эмблеме изображен Аякс Теламонид – герой древнегреческого эпоса, в честь которого назван амстердамский клуб.

«Мы знаем, что большинство наших фанатов годами лелеяли это желание, и мы решили, что наша 125-я годовщина – идеальный момент для того, чтобы вернуть нам и нашим фанатам классический логотип.

История показала, что мы проявляем себя наилучшим образом, когда остаемся верны принципам «Аякса». Вот почему клуб делает все, чтобы поддерживать эти принципы, начиная от футбольной философии и заканчивая основными ценностями.

Возвращение классического логотипа символизирует это обязательство и служит данью уважения нашей богатой истории и вдохновением на будущее, основанное на всем, что дорого нашему клубу», – сказал гендиректор «Аякса» Менно Гилен.

Изображение нынешней эмблемы: x.com/AFCAjax

Изображение классической эмблемы, которую вернут: ajax.nl