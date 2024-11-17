У вратаря женской «Баварии» Грос выявили рак. Клуб продлил ее контракт до конца следующего сезона в знак поддержки
У вратаря женской «Баварии» Марии Луизы Грос диагностировали рак.
Об этом 23-летняя футболистка сообщила в субботу, когда также стало известно, клуб продлил ее контракт в знак поддержки.
Голкипер будет отсутствовать в течение неопределенного срока, поэтому в «Баварии» заявили, что соглашение будет продлено до конца следующего сезона, чтобы она могла «полностью сосредоточиться на выздоровлении».
В своем видеообращении Грос сказала, что настроена «очень оптимистично» перед лечением и поблагодарила клуб за поддержку.
Немка присоединилась к «Баварии» в 2019 году и завоевала три титула чемпиона Германии с клубом. В прошлом месяце она была впервые вызвана в национальную сборную, но была вынуждена сняться из-за операции на миндалинах.
Изображение: fcbayern.com
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Баварии»
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