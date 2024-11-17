«Атлетико» вряд ли продлит контракт с Витцелем. В январе защитнику исполнится 36 лет

Аксель Витцель, скорее всего, покинет «Атлетико» по окончании сезона.

Мадридский клуб не ведет с защитником переговоры о новом соглашении и вряд ли продлит с ним контракт, сообщает Relevo.

В январе бельгийцу исполнится 36 лет, при этом «Атлетико », по данным источника, намерен омолодить состав и разгрузить зарплатную ведомость.

В текущем сезоне Ла Лиги экс-игрок «Зенита» провел 8 матчей, сделав одну голевую передачу.