«Атлетико» вряд ли продлит контракт с Витцелем. В январе защитнику исполнится 36 лет
Аксель Витцель, скорее всего, покинет «Атлетико» по окончании сезона.
Мадридский клуб не ведет с защитником переговоры о новом соглашении и вряд ли продлит с ним контракт, сообщает Relevo.
В январе бельгийцу исполнится 36 лет, при этом «Атлетико», по данным источника, намерен омолодить состав и разгрузить зарплатную ведомость.
В текущем сезоне Ла Лиги экс-игрок «Зенита» провел 8 матчей, сделав одну голевую передачу.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Relevo
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