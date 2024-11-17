Лапочкин о Левникове: «Лучший российский арбитр, без вариантов. Практически не ошибается. От Карасева ждем большего» 

Сергей Лапочкин назвал Кирилла Левникова лучшим российским арбитром.

«Левников — лучший российский арбитр на данный момент, без вариантов. В этом сезоне он судит очень много матчей и практически не ошибается. Хотелось бы, чтобы и второй круг он провел на таком же уровне.

От Карасева мы ждем большего. Мне кажется, что это психологическая история, потому что сейчас нет еврокубков, а Сергей мог судить большие матчи на чемпионатах мира и Европы. Психологически тяжело судить только в России.

Карасев довольно переживающий человек, он смотрит, что про него пишут, что говорят. Непривычно видеть от него такое большое количество ошибок в первой части сезона», — сказал бывший арбитр ФИФА.