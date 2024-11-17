Перу – первая команда в истории, забившая лишь 3 гола в 11 матчах квалификации ЧМ

Команда Перу установила антирекорд в отборе ЧМ.

Перуанская сборная сыграла вничью с командой Чили (0:0) в 11-м туре квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке.

Перу – первая команда в истории отборочного турнира чемпионата мира, забившая всего 3 гола в первых 11 матчах, сообщает журналист Алексис Мартин-Тамайо.

До этого худший результат был у Латвии (квалификация ЧМ-1994) и Андорры (квалификация ЧМ-2006), забивших по 4 мяча.