Перу – первая команда в истории, забившая лишь 3 гола в 11 матчах квалификации ЧМ
Команда Перу установила антирекорд в отборе ЧМ.
Перуанская сборная сыграла вничью с командой Чили (0:0) в 11-м туре квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке.
Перу – первая команда в истории отборочного турнира чемпионата мира, забившая всего 3 гола в первых 11 матчах, сообщает журналист Алексис Мартин-Тамайо.
До этого худший результат был у Латвии (квалификация ЧМ-1994) и Андорры (квалификация ЧМ-2006), забивших по 4 мяча.
Опубликовано: Илья Учватов
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