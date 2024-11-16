«Зенит» отдал Адамова в аренду недобровольно. Попросили, и пришлось уйти». Дед Арсена о переходе защитника в «Ахмат»

Дедушка Арсена Адамова заявил, что трансфер игрока в «Ахмат» не был добровольным.

Защитник перешел в грозненский клуб из «Зенита » на правах аренды прошлым летом.

«Арсен – футболист «Зенита». Они его отдали в аренду в «Ахмат » недобровольно. Попросили, и пришлось уйти в аренду.

Я надеюсь, что по окончании сезона Арсен вернется в свой родной клуб «Зенит». У него еще контракт на полтора года», – сказал Хайдар Алханов .

В текущем сезоне Адамов сыграл 15 матчей в Мир РПЛ . Его статистика – здесь .