«Зенит» отдал Адамова в аренду недобровольно. Попросили, и пришлось уйти». Дед Арсена о переходе защитника в «Ахмат»
Дедушка Арсена Адамова заявил, что трансфер игрока в «Ахмат» не был добровольным.
Защитник перешел в грозненский клуб из «Зенита» на правах аренды прошлым летом.
«Арсен – футболист «Зенита». Они его отдали в аренду в «Ахмат» недобровольно. Попросили, и пришлось уйти в аренду.
Я надеюсь, что по окончании сезона Арсен вернется в свой родной клуб «Зенит». У него еще контракт на полтора года», – сказал Хайдар Алханов.
В текущем сезоне Адамов сыграл 15 матчей в Мир РПЛ. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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