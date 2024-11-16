Мадуэке об уходе в подтрибунку после замены в матче с «Арсеналом»: «Я сходил в туалет и вернулся через 30 секунд. Всегда так делаю»

Нони Мадуэке объяснил, почему ушел в подтрибунное помещение сразу после замены.

Полузащитник «Челси » был заменен на 68-й минуте матча АПЛ против «Арсенала » (1:1). Он сразу же отправился в подтрибунное помещение.

«Я буквально спустился в туннель, чтобы сходить в туалет, и вернулся через 30 секунд.

Если вы посмотрите много матчей, в которых меня меняют, то увидите, что я всегда сразу иду в туннель, чтобы сходить в туалет. В этом нет ничего особенного», – сказал Мадуэке.

Фердинанд о реакции Мадуэке на замену: «Это штраф. Тренер, защищающий такого футболиста, сумасшедший. Где опытные игроки, которые скажут: «Мы этого не приемлем»?»