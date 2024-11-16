Мадуэке об уходе в подтрибунку после замены в матче с «Арсеналом»: «Я сходил в туалет и вернулся через 30 секунд. Всегда так делаю»
Нони Мадуэке объяснил, почему ушел в подтрибунное помещение сразу после замены.
Полузащитник «Челси» был заменен на 68-й минуте матча АПЛ против «Арсенала» (1:1). Он сразу же отправился в подтрибунное помещение.
«Я буквально спустился в туннель, чтобы сходить в туалет, и вернулся через 30 секунд.
Если вы посмотрите много матчей, в которых меня меняют, то увидите, что я всегда сразу иду в туннель, чтобы сходить в туалет. В этом нет ничего особенного», – сказал Мадуэке.
Фердинанд о реакции Мадуэке на замену: «Это штраф. Тренер, защищающий такого футболиста, сумасшедший. Где опытные игроки, которые скажут: «Мы этого не приемлем»?»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
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