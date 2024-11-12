Фердинанд о рекации Мадуэке на замену: «Это штраф. Тренер, защищающий такого футболиста, сумасшедший. Где опытные игроки, которые скажут: «Мы этого не приемлем»?»

Рио Фердинанд считает, что «Челси» нужно оштрафовать Нони Мадуэке.

Полузащитник «Челси » был заменен на 68-й минуте матча АПЛ против «Арсенала» (1:1).

После замены хавбек выглядел разочарованным и сразу же отправился в подтрибунное помещение.

«Думаете, Дэнни Уэлбек , Том Клеверли или Нани убежали бы вот так с поля? У них молодая команда. Где опытные игроки, которые скажут: «Мы этого здесь не приемлем»?

Вот тут-то тренер и вступает в дело. Тренер, который защищает такого футболиста, сумасшедший.

Вот поэтому я бы и не стал тренером, потому что не смог бы играть в такую игру, когда ты говоришь: «Да, он был неправ, но он хороший парень». Это штраф на двухнедельную зарплату», – сказал бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд.