Фердинанд о рекации Мадуэке на замену: «Это штраф. Тренер, защищающий такого футболиста, сумасшедший. Где опытные игроки, которые скажут: «Мы этого не приемлем»?»
Рио Фердинанд считает, что «Челси» нужно оштрафовать Нони Мадуэке.
Полузащитник «Челси» был заменен на 68-й минуте матча АПЛ против «Арсенала» (1:1).
После замены хавбек выглядел разочарованным и сразу же отправился в подтрибунное помещение.
«Думаете, Дэнни Уэлбек, Том Клеверли или Нани убежали бы вот так с поля? У них молодая команда. Где опытные игроки, которые скажут: «Мы этого здесь не приемлем»?
Вот тут-то тренер и вступает в дело. Тренер, который защищает такого футболиста, сумасшедший.
Вот поэтому я бы и не стал тренером, потому что не смог бы играть в такую игру, когда ты говоришь: «Да, он был неправ, но он хороший парень». Это штраф на двухнедельную зарплату», – сказал бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
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