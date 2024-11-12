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  • Фердинанд о рекации Мадуэке на замену: «Это штраф. Тренер, защищающий такого футболиста, сумасшедший. Где опытные игроки, которые скажут: «Мы этого не приемлем»?»
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Фердинанд о рекации Мадуэке на замену: «Это штраф. Тренер, защищающий такого футболиста, сумасшедший. Где опытные игроки, которые скажут: «Мы этого не приемлем»?»

Рио Фердинанд считает, что «Челси» нужно оштрафовать Нони Мадуэке.

Полузащитник «Челси» был заменен на 68-й минуте матча АПЛ против «Арсенала» (1:1).

После замены хавбек выглядел разочарованным и сразу же отправился в подтрибунное помещение.

«Думаете, Дэнни Уэлбек, Том Клеверли или Нани убежали бы вот так с поля? У них молодая команда. Где опытные игроки, которые скажут: «Мы этого здесь не приемлем»?

Вот тут-то тренер и вступает в дело. Тренер, который защищает такого футболиста, сумасшедший.

Вот поэтому я бы и не стал тренером, потому что не смог бы играть в такую игру, когда ты говоришь: «Да, он был неправ, но он хороший парень». Это штраф на двухнедельную зарплату», – сказал бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
logoРио Фердинанд
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoЭнцо Мареска
logoДэнни Уэлбек
logoТом Клеверли
logoНони Мадуэке
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