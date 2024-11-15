«Интер» продлил контракт с защитником Биссеком до 2029 года

«Интер» и Янн Биссек продлили контракт.

Обновленное соглашение с 23-летним немецким защитником рассчитано до 2029 года.

Фото: x.com/Inter

В текущем сезоне Биссек сыграл 7 матчей в Серии А. С его статистикой можно ознакомиться здесь .