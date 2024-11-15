«Интер» продлил контракт с защитником Биссеком до 2029 года
«Интер» и Янн Биссек продлили контракт.
Обновленное соглашение с 23-летним немецким защитником рассчитано до 2029 года.
Фото: x.com/Inter
В текущем сезоне Биссек сыграл 7 матчей в Серии А. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Интера»
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