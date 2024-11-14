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  • Жена Робби Кина о критике тренера за работу в «Маккаби» Тель-Авив: «Нас лишают ощущения безопасности в Ирландии – мы хотим мира. Очернение моего мужа вошло в моду, прекратите охоту на ведьм»
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Жена Робби Кина о критике тренера за работу в «Маккаби» Тель-Авив: «Нас лишают ощущения безопасности в Ирландии – мы хотим мира. Очернение моего мужа вошло в моду, прекратите охоту на ведьм»

Жена Робби Кина ответила на критику в адрес мужа по поводу работы в Израиле.

В июне Кин подал в отставку с поста главного тренера «Маккаби» Тель-Авив, с которым выиграл чемпионат Израиля в минувшем сезоне.

На этой неделе Кин посетил мероприятие с участием футболистов сборной Ирландии. После этого Футбольная ассоциация Ирландии подверглась критике со стороны некоторых ирландских политиков в связи с работой Кина в Израиле.

«Я лишь хочу напомнить определенной группе людей, что мы с моей семьей и детьми живем в Ирландии, это наш дом.

Я чувствую себя крайне неуютно, и меня порой пугают сообщения от небольшой группы людей, которые снова вредят, угрожают и представляют опасность. Они не только подвергают риску безопасность и благополучие нашей семьи, но и используют спортсмена в качестве политической пешки и при этом разжигают ненависть, выдвигая совершенно возмутительные обвинения.

До сих пор я всегда чувствовала себя в безопасности в Ирландии. Мне всегда хотелось переехать домой, привезти сюда своих детей и наслаждаться страной, которую мы с мужем любим. Они лишают меня и мою семью возможности наслаждаться жизнью и чувствовать себя в безопасности. Мы любим нашу страну, мы не политики, и мы никогда не делали ничего плохого.

Мой муж отдал сборной Ирландии большую часть своей взрослой жизни. Это настоящий кошмар – видеть, как политики говорят, что его не следует приветствовать, потому что он еще до начала конфликта работал в стране, которая ему не нравится, и уволился с любимой работы, с которой хорошо справлялся, чтобы защитить свою семью в Ирландии. Никто из нас не согласен с ситуацией, которая произошла через несколько месяцев после его назначения!

Пожалуйста, прекратите охоту на ведьм и подумайте о том, что политики не должны указывать, где вам можно работать, а где нельзя. Все ли в порядке с Великобританией, Америкой и Саудовской Аравией? Мы все хотим мира!

Кроме того, в средствах массовой информации Ирландии, похоже, вошло в моду намеренное очернение моего мужа. Один спортивный радиоканал открыто говорит о своей неприязни к таким мелочам, как сальто, потому что это, оказывается, «чересчур». Или, может быть, это потому что он много лет отказывался давать интервью? Невозможно скрыть абсолютную предвзятость, злобу и клевету на протяжении многих лет, это не назвать иначе, чем позором. Прошу прощения, что пост такой длинный. Годы травли и охоты на ведьм практически способны сломить. Спасибо тем, кто рассуждает логически, а все остальные выбрали не того человека и семью. Прекратите.

Также я бы сказала, что мои дети – граждане Ирландии и играют в школьной лиге страны. Им тоже не рады из-за того, что их отец уволился с должности тренера? Все это, мягко говоря, лицемерно», – написала Клодин Кин в твиттере.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Клодин Кин
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