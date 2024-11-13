19-летний воспитанник «Реала» Кукалон завершил карьеру из-за травмы «крестов». У игрока развилось бактериальное заболевание после операции
19-летний воспитанник «Реала» завершил карьеру из-за травмы.
В 2022 году Марк Кукалон получил разрыв крестообразной связки в матче Юношеской лиги УЕФА против «Селтика».
Во время операции на колене, в хрящ сустава попала бактерия, из-за чего у игрока развилась инфекция, вызвав редкое осложнение. Футболист не смог восстановиться и следуя медицинским рекомендациям принял решение завершить карьеру и продолжить реабилитацию.
В прошлом сезоне главный тренер команды «Реала» U19 Альваро Арбелоа назначил Кукалона капитаном своей команды и пристально следил за его восстановлением и дальнейшими шагами.
По данным Relevo, клуб продолжит оказывать финансовую поддержку для восстановления его колена.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Relevo
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