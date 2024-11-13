«Баварию» оштрафовали на 150 000 евро за пиротехнику фанатов в матче Кубка Германии. 50 тысяч от суммы можно потратить на меры безопасности или предотвращение насилия на матчах

«Бавария» оштрафована на 150 тысяч евро за поведение болельщиков.

По данным Sky Germany, клуб понесет наказание за использование пиротехники фанатами на выездном матче Кубка Германии с «Ульмом » (0:4), который состоялся 16 августа.

Спортивный суд Немецкого футбольного союза оштрафовал мюнхенцев на 150 тысяч евро. Как указано в отчете, фанаты «Баварии» зажгли не менее 70 файеров и выпустили не менее четырех залпов.

Это не первое подобное наказание для «Баварии». В прошлом сезоне команда была вынуждена провести выездной матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» без болельщиков за то, что они зажгли несколько файеров в матче против «Лацио» в предыдущем раунде.

Отмечается, что клуб может использовать до 50 тысяч евро из своего штрафа на меры безопасности или предотвращение насилия во время будущих матчей. Такой вариант возможен, если клуб продемонстрируют Немецкому футбольному союзу соответствующие действия до 30 июня 2025 года.