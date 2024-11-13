Робертсон о своей роли в «Ливерпуле»: «Многие списали меня со счетов, но я стараюсь доказать, что они не правы. Мы с тренером уважаем друг друга, он знает мою роль в раздевалке»
«Последние пару матчей я провел на скамейке запасных, и впервые за долгое время, впервые в этом клубе во мне засомневались. Но это нормально. Я вновь пытаюсь доказать, что люди не правы. Я пытался сделать это против «Астон Виллы». Конечно, я хочу играть в каждом матче, но это невозможно. Я знал, что в следующий раз, когда у меня будет шанс, я им воспользуюсь.
Сейчас я намного старше и мудрее, чем когда пришел сюда. Тогда мне было всего 23 года, и я впервые пришел в большой клуб. Я здесь уже семь лет и выиграл все, сыграл во многих важных матчах. Я стал намного опытнее и намного лучше умею отключаться от всего, как, например, от чрезмерной реакции и тому подобных вещей.
Возможно, 45 минут игры против «Арсенала» были неудачными, они не были блестящими. Думаю, после этого практически все списали меня со счетов. Таков футбол, так и происходит в наши дни. Меня могут сколько угодно списывать со счетов, но я всегда буду стараться, продолжать работать и совершенствоваться. Я пытался это делать и, надеюсь, доказал это.
Думаю, тренер очень открыт и честен, мы довольно много общались, и каждый раз разговоры проходили хорошо. Мы уважаем друг друга, даже если мы не согласны по поводу состава. Так было и с Юргеном [Клоппом], и в сборной Шотландии – я всегда с уважением отношусь к тренерам. Он [Арне Слот] знает о моей роли в раздевалке, о том, как я стараюсь помочь остальным. И это не изменится.
Но мне нравится играть. Мне нравится выходить в стартовом составе и находиться на поле, но, когда меня там нет, я стараюсь оставаться профессионалом, насколько это возможно, и стараюсь говорить на тренировках и ждать своего шанса», – сказал защитник «Ливерпуля».
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