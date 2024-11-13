Финал Межконтинентального кубка пройдет на «Лусаиле» – там состоялся финал ЧМ-2022. «Реал» претендует на трофей
Финал Межконтинентального кубка пройдет на стадионе, принявшем финал ЧМ-2022.
Три решающих матча турнира пройдут в Катаре с 11 по 18 декабря этого года.
Мексиканская «Пачука» встретится с победителем Кубка Либертадорес – «Ботафого» или «Атлетико Минейро» – на стадионе «974» 11 декабря. Победитель этой пары сыграет с египетским «Аль-Ахли» через три дня.
Финал состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил». Одно из мест в нем уже гарантировано «Реалу» как победителю Лиги чемпионов.
Напомним, на «Лусаиле» прошел финальный матч чемпионата мира-2022. Тогда сборная Аргентины одержала победу над командой Франции (3:3, пен. 4:2).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт ФИФА
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