Анчелотти предложил помощь тренеру «Осасуны» Морено, чей родной город сильно пострадал от наводнения: «Если что-нибудь понадобится, скажите мне»

Карло Анчелотти предложил помощь тренеру «Осасуны» в связи с наводнением.

В конце октября на юго-востоке Испании прошли сильные ливни, вызванные ураганом «Дана», которые привели к наводнениям в ряде регионов страны. Погибло более 200 человек.

Главный тренер «Осасуны» Висенте Морено пропускал матч с «Реалом » в 13-м туре Ла Лиги (0:4) из-за дисквалификации. Клуб разрешил ему вернуться в родной город, сильно пострадавший от наводнения. Морено помогал своим родственникам и другим жителям Масанасы справиться с последствиями стихийного бедствия.

Перед началом игры Карло Анчелотти обратился к Дани Пендину, руководившему «Осасуной» в отсутствие Морено. «Передай ему привет. Если что-нибудь понадобится, скажите мне», – сказал главный тренер «Реала».