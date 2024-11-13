Анчелотти предложил помощь тренеру «Осасуны» Морено, чей родной город сильно пострадал от наводнения: «Если что-нибудь понадобится, скажите мне»
Карло Анчелотти предложил помощь тренеру «Осасуны» в связи с наводнением.
В конце октября на юго-востоке Испании прошли сильные ливни, вызванные ураганом «Дана», которые привели к наводнениям в ряде регионов страны. Погибло более 200 человек.
Главный тренер «Осасуны» Висенте Морено пропускал матч с «Реалом» в 13-м туре Ла Лиги (0:4) из-за дисквалификации. Клуб разрешил ему вернуться в родной город, сильно пострадавший от наводнения. Морено помогал своим родственникам и другим жителям Масанасы справиться с последствиями стихийного бедствия.
Перед началом игры Карло Анчелотти обратился к Дани Пендину, руководившему «Осасуной» в отсутствие Морено. «Передай ему привет. Если что-нибудь понадобится, скажите мне», – сказал главный тренер «Реала».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: DAZN
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