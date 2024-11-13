Раньери может возглавить «Рому» в 3-й раз. 73-летний тренер отправился на переговоры с владельцами клуба
Клаудио Раньери проведет переговоры с «Ромой».
Ранее сообщалось, что 73-летний специалист является одним из кандидатов на пост главного тренера команды.
По информации Джанлуки Ди Марцио, римский клуб склоняется к сотрудничеству именно с Раньери. Тренер уже отправился в Лондон на переговоры с владельцами «Ромы» Дэном и Райаном Фридкинами.
Клуб также изучал возможность приглашения Винченцо Монтеллы, но достигнуть договоренности с ним будет сложнее из-за высоких финансовых запросов тренерского штаба и суммы отступных, указанной в контракте итальянца со сборной Турции.
Раньери уже руководил «Ромой» на протяжении двух отрезков своей карьеры – с 2009 по 2011 год и в 2019-м.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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