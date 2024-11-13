Раньери может возглавить «Рому» в 3-й раз. 73-летний тренер отправился на переговоры с владельцами клуба

Клаудио Раньери проведет переговоры с «Ромой».

Ранее сообщалось, что 73-летний специалист является одним из кандидатов на пост главного тренера команды.

По информации Джанлуки Ди Марцио, римский клуб склоняется к сотрудничеству именно с Раньери. Тренер уже отправился в Лондон на переговоры с владельцами «Ромы» Дэном и Райаном Фридкинами.

Клуб также изучал возможность приглашения Винченцо Монтеллы , но достигнуть договоренности с ним будет сложнее из-за высоких финансовых запросов тренерского штаба и суммы отступных, указанной в контракте итальянца со сборной Турции.

Раньери уже руководил «Ромой» на протяжении двух отрезков своей карьеры – с 2009 по 2011 год и в 2019-м.