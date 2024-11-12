Радимов об уходе Амарала из «Спартака»: «Кого он привез? Барко только. За эти деньги можно найти хорошего футболиста. Абена, Маркиньос – что это за усиление?»
– Спортивного директора Томаша Амарала отправили в отставку по обоюдному согласию сторон. Насколько для вас это неожиданно?
– Об этом давно все говорили. А что он сделал, я не могу понять? Кого он привез такого? Барко только.
За эти деньги можно найти хорошего футболиста. А остальные? Все-таки класс игроков должен быть у команды, которая борется за золото, повыше.
Но Абена, Маркиньос... Ну а что это за усиление-то?
– Но они ведь креатуры Станковича, который их позвал из «Ференцвароша»…
– Ну, хорошо, Амарал тогда своего слова просто не имеет, получается, поэтому его отправили в отставку, если все решает Станкович.
Зачем нужен тогда Амарал? А перед этим, кого Амарал купил хорошего? Хотя на самом деле ему и поработать не дали, убрали.
В «Спартаке» вообще спортивный директор больше года не работает. Ну а что ты можешь за год сделать?
У тебя должно быть стратегическое планирование, ты должен к этому идти. А если у тебя всего год, что ты можешь напланировать? – сказал бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов.
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