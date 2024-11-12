Радимов об уходе Амарала из «Спартака»: «Кого он привез? Барко только. За эти деньги можно найти хорошего футболиста. Абена, Маркиньос – что это за усиление?»

Владислав Радимов оценил работу Томаша Амарала в «Спартаке».

– Спортивного директора Томаша Амарала отправили в отставку по обоюдному согласию сторон. Насколько для вас это неожиданно?

– Об этом давно все говорили. А что он сделал, я не могу понять? Кого он привез такого? Барко только.

За эти деньги можно найти хорошего футболиста. А остальные? Все-таки класс игроков должен быть у команды, которая борется за золото, повыше.

Но Абена, Маркиньос ... Ну а что это за усиление-то?

– Но они ведь креатуры Станковича, который их позвал из «Ференцвароша»…

– Ну, хорошо, Амарал тогда своего слова просто не имеет, получается, поэтому его отправили в отставку, если все решает Станкович.

Зачем нужен тогда Амарал? А перед этим, кого Амарал купил хорошего? Хотя на самом деле ему и поработать не дали, убрали.

В «Спартаке » вообще спортивный директор больше года не работает. Ну а что ты можешь за год сделать?

У тебя должно быть стратегическое планирование, ты должен к этому идти. А если у тебя всего год, что ты можешь напланировать? – сказал бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов .