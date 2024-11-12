Рафинья подарил Ямалю айфон за 10 тысяч фунтов в золотом дизайне. На нем выгравировано имя и фамилия Ламина
Рафинья подарил Ламину Ямалю айфон из золота.
Полузащитник «Барселоны» подарил партнеру по каталонскому клубу сделанный специально под заказ айфон стоимостью 10 тысяч фунтов.
Причиной презента в адрес Ямаля стал выигрыш им награды лучшему молодому футболисту, не достигшему 21 года.
На задней панели смартфона выгравировано имя и фамилия Ямаля, а также его игровой номер.
«Это был знак их дружбы как на поле, так и за его пределами», – сообщил источник.
Фото: I Design Gold
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Sun
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