Сафонов пошутил о том, как определить «крутого» вратаря: «Сколько алиментов в месяц платит»

Матвей Сафонов пошутил о том, чем измеряется «крутость» вратарей.

Вратарь «ПСЖ » и сборной России принял участие в шоу «Ты кто такой?» на ВК, где в шутливой форме ответил на вопрос, как определить сильного вратаря.

– А как определяется, крутой вратарь или нет, – помимо того, что он мячи все ловит?

– Сколько алиментов в месяц платит, – сказал Сафонов.

Напомним, в конце августа суд назначил Сафонову выплатить задолженность по алиментам в размере 60 млн рублей.