Сафонов пошутил о том, как определить «крутого» вратаря: «Сколько алиментов в месяц платит»
Матвей Сафонов пошутил о том, чем измеряется «крутость» вратарей.
Вратарь «ПСЖ» и сборной России принял участие в шоу «Ты кто такой?» на ВК, где в шутливой форме ответил на вопрос, как определить сильного вратаря.
– А как определяется, крутой вратарь или нет, – помимо того, что он мячи все ловит?
– Сколько алиментов в месяц платит, – сказал Сафонов.
Напомним, в конце августа суд назначил Сафонову выплатить задолженность по алиментам в размере 60 млн рублей.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: шоу «Ты кто такой?»
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