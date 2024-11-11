Бразильская конфедерация не ведет переговоров с Пепом: «Он один из величайших тренеров мира, но никаких контактов не было»

В Бразилии опровергли слухи о переговорах с Пепом Гвардиолой.

Ранее сообщалось , что представители Бразильской конфедерации футбола (CBF) заинтересованы в приглашении Гвардиолы на пост главного тренера и несколько раз звонили ему в этом году.

Согласно ESPN, эта информация не соответствует действительности. Утверждается, что CBF была заинтересована в назначении Гвардиолы еще до подписания контракта с нынешним главным тренером Доривалом Жуниором . Последние контакты с испанским специалистом состоялись в 2022 году.

Президент организации Эдналдо Родригес также опровергает сведения о недавних переговорах.

«Несмотря на то, что он является одним из величайших тренеров мира, у CBF не было никаких контактов с ним. Мы сотрудничаем с тренерским штабом Доривала Жуниора, и мы удовлетворены.

Да [Доривал останется во главе команды]. Дело в том, что у него контракт до 2026 года, он действует до чемпионата мира... Все зависит от него», – сказал Родригес.