Бафетимби Гомис завершил карьеру. Экс-форварду «Лиона», «Галатасарая» и «Марселя» – 39 лет

Бафетимби Гомис завершил карьеру в 39 лет.

Экс-форвард сборной Франции объявил о своем решении в эфире DAZN в воскресенье во время трансляции матча Лиги 1 между «Лионом » и «Сент-Этьеном » – в течение карьеры Гомис выступал за обе команды.

«Думаю, это символичный день, уникальный для двух клубов, которые видели, как я рос, и которые дали мне все.

Это было нелегкое решение. Мое сердце по-прежнему здесь, и футбол будет продолжать течь по моим венам. Я открываю новую главу в своей жизни, но остаюсь в футболе ради других проектов», – сказал Гомис.

Бафетимби Гомис – воспитанник «Сент-Этьена». В течение карьеры нападающий выступал за «Лион», «Аль-Хилаль », «Галатасарай», «Суонси» и «Марсель », а также принял участие в чемпионате Европы 2008 года в составе сборной Франции.

Последним клубом в карьере Гомиса был японский «Кавасаки Фронтале».