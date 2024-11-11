Бафетимби Гомис завершил карьеру. Экс-форварду «Лиона», «Галатасарая» и «Марселя» – 39 лет
Экс-форвард сборной Франции объявил о своем решении в эфире DAZN в воскресенье во время трансляции матча Лиги 1 между «Лионом» и «Сент-Этьеном» – в течение карьеры Гомис выступал за обе команды.
«Думаю, это символичный день, уникальный для двух клубов, которые видели, как я рос, и которые дали мне все.
Это было нелегкое решение. Мое сердце по-прежнему здесь, и футбол будет продолжать течь по моим венам. Я открываю новую главу в своей жизни, но остаюсь в футболе ради других проектов», – сказал Гомис.
Бафетимби Гомис – воспитанник «Сент-Этьена». В течение карьеры нападающий выступал за «Лион», «Аль-Хилаль», «Галатасарай», «Суонси» и «Марсель», а также принял участие в чемпионате Европы 2008 года в составе сборной Франции.
Последним клубом в карьере Гомиса был японский «Кавасаки Фронтале».
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