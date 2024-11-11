В Гранаде мужчина устроил стрельбу на матче детских команд. Два человека получили ранения

В Испании мужчина устроил стрельбу на матче детских команд.

Инцидент произошел в субботу в Гранаде во время матча с участием команд в категории 8-9 лет.

Нападавший несколько раз выстрелил по одной из трибун – в результате пулевые ранения получила супружеская пара. Пострадавшие обратились за помощью в больницу.

По информации Radio Marca, дети, принимавшие участие в матче, не видели произошедшего, поскольку находились в раздевалках.