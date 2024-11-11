В Гранаде мужчина устроил стрельбу на матче детских команд. Два человека получили ранения
В Испании мужчина устроил стрельбу на матче детских команд.
Инцидент произошел в субботу в Гранаде во время матча с участием команд в категории 8-9 лет.
Нападавший несколько раз выстрелил по одной из трибун – в результате пулевые ранения получила супружеская пара. Пострадавшие обратились за помощью в больницу.
По информации Radio Marca, дети, принимавшие участие в матче, не видели произошедшего, поскольку находились в раздевалках.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: La Sexta
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости