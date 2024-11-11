«Играть под руководством Пепа – это как учиться физике у Эйнштейна. Гвардиола – величайший в истории». Коларов о тренере «Ман Сити»
Александар Коларов высказался о работе с Пепом Гвардиолой.
«Я почерпнул что-то у всех [тренеров, с которыми работал]. Начиная с величайшего в истории – Гваридолы.
Играть под руководством Пепа – это все равно что учиться физике у Эйнштейна», – сказал бывший защитник «Манчестер Сити» и главный тренер сборной Сербии U21 в интервью La Gazzetta dello Sport.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: FCInter1908
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