«Играть под руководством Пепа – это как учиться физике у Эйнштейна. Гвардиола – величайший в истории». Коларов о тренере «Ман Сити»

Александар Коларов высказался о работе с Пепом Гвардиолой.

«Я почерпнул что-то у всех [тренеров, с которыми работал]. Начиная с величайшего в истории – Гваридолы.

Играть под руководством Пепа – это все равно что учиться физике у Эйнштейна», – сказал бывший защитник «Манчестер Сити » и главный тренер сборной Сербии U21 в интервью La Gazzetta dello Sport.