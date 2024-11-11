У «Барсы» нет ударов в створ в 1-м тайме матча с «Сосьедадом». Гол Левандовского отменили из-за офсайда
У «Барселоны» нет ударов в створ в 1-м тайме матча с «Реал Сосьедад».
После 1-го тайма каталонцы уступают со счетом 0:1 в гостевом матче 13-го тура Ла Лиги.
За первые 45 минут игры футболисты «Барселоны» нанесли 7 ударов по воротам соперника, ни разу не попав в створ. На 13-й минуте не был засчитан гол Роберта Левандовского, забитый из офсайда.
У «Реал Сосьедад» 5 ударов по воротам «Барселоны», 3 из них – в створ.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Ла Лиги
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