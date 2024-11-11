У «Барсы» нет ударов в створ в 1-м тайме матча с «Сосьедадом». Гол Левандовского отменили из-за офсайда

У «Барселоны» нет ударов в створ в 1-м тайме матча с «Реал Сосьедад».

После 1-го тайма каталонцы уступают со счетом 0:1 в гостевом матче 13-го тура Ла Лиги .

За первые 45 минут игры футболисты «Барселоны» нанесли 7 ударов по воротам соперника, ни разу не попав в створ. На 13-й минуте не был засчитан гол Роберта Левандовского, забитый из офсайда.

У «Реал Сосьедад » 5 ударов по воротам «Барселоны», 3 из них – в створ.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.