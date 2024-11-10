37 очков «Краснодара» в 1-м круге – лучший результат «быков» в РПЛ. 32 гола на этом отрезке – рекорд клуба
«Краснодар» показал свой лучший результат в 1-м круге Мир РПЛ.
После 15 туров команда Мурада Мусаева лидирует в таблице чемпионата, набрав 37 очков – это лучший результат «Краснодара» за всю историю выступлений в РПЛ.
Кроме того, «быки» показали свой лучший результат по забитым в 1-м круге голам – 32 мяча в 15 матчах.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
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