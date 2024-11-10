37 очков «Краснодара» в 1-м круге – лучший результат «быков» в РПЛ. 32 гола на этом отрезке – рекорд клуба

«Краснодар» показал свой лучший результат в 1-м круге Мир РПЛ.

После 15 туров команда Мурада Мусаева лидирует в таблице чемпионата, набрав 37 очков – это лучший результат «Краснодара » за всю историю выступлений в РПЛ .

Кроме того, «быки» показали свой лучший результат по забитым в 1-м круге голам – 32 мяча в 15 матчах.