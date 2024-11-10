Артета про 1:1 с «Челси»: «Арсенал» доминировал, был лучше на многих этапах игры. Пропущенный гол не соответствует нашим стандартам, это неприемлемо»
Дерби на «Стэмфорд Бридж» в 11-м туре АПЛ завершилось вничью (1:1).
«Мы разочарованы тем, что не набрали три очка, и это разочарование, вероятно, станет еще сильнее после просмотра матча. Думаю, мы доминировали и были лучшей командой на многих этапах и в разных ситуациях, и мы очень разочарованы тем, как пропустили после того, как вышли вперед. Это было очень плохо. Это неприемлемо и не соответствует нашим стандартам.
Была вторая фаза розыгрыша стандарта, и мы не были организованы. Мы недостаточно быстро перестроились, нельзя было позволять отдавать такой пас. Для этого нужно обладать качествами Нету, но наша игра при стандартах были недостаточно хороша.
Наш игрок (Мартин Эдегор – Спортс’’) выбыл на шесть недель и почти не тренировался с командой. Возможность играть на таком уровне в АПЛ говорит о том, как он заботится о себе и каким характером и лидерскими качествами он обладает. С такими игроками все становится лучше. Сегодня мы работали намного лучше. Вы могли видеть, что все шло гладко, но речь идет о победе.
Мы обнаружили, что каждый день нам приходилось менять что-то серьезное – руль, двигатель, колеса, – потому что у нас возникала проблема за проблемой. Обычно [в подобных ситуациях] команды падают духом, но мы обладаем невероятной энергией и настроем», – сказал главный тренер «Арсенала» в интервью Sky Sports.
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