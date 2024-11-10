14 очков Батракова – лучший результат тура в фэнтези РПЛ. У Бонгонда и Угальде по 13

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков набрал больше всех в 15-м туре РПЛ.

Батраков дважды забил «Факелу» с пенальти и помог команде выиграть (2:1). Он набрал 14 фэнтези-очков: +3 за полный матч, +10 за голы, +2 за заработанный пенальти, -1 за желтую карточку. Батраков стал первым в фэнтези-турнире РПЛ на Спортсе , кто набрал 100 очков . Также Алексей – самый популярный в фэнтези (55,56%). В чемпионате у полузащитника 10 голов и 6 ассистов.

По 13 очков набрали Манфред Угальде и Тео Бонгонда, а «Спартак» дома разгромил «Акрон» (4:0).

У Бонгонда 2 гола, он забил в 3-й игре чемпионата подряд. Ранее полузащитник «Спартака» отличался против «Пари НН» и ЦСКА. За матч Бонгонда набрал 13 фэнтези-очков: +2 за игру, +10 за голы, +1 за сухой матч. Полузащитника выбрали 3,06% игроков.

У Манфреда Угальде против «Акрона» ассист, 2 гола и 13 фэнтези-очков (+2 за игру, +8 за голы, +3 за ассист). Нападающего «Спартака» выбрали 20,79% фэнтези-менеджеров.

👉 Ваша команда в фэнтези РПЛ