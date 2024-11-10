14 очков Батракова – лучший результат тура в фэнтези РПЛ. У Бонгонда и Угальде по 13
Батраков дважды забил «Факелу» с пенальти и помог команде выиграть (2:1). Он набрал 14 фэнтези-очков: +3 за полный матч, +10 за голы, +2 за заработанный пенальти, -1 за желтую карточку. Батраков стал первым в фэнтези-турнире РПЛ на Спортсе, кто набрал 100 очков. Также Алексей – самый популярный в фэнтези (55,56%). В чемпионате у полузащитника 10 голов и 6 ассистов.
По 13 очков набрали Манфред Угальде и Тео Бонгонда, а «Спартак» дома разгромил «Акрон» (4:0).
У Бонгонда 2 гола, он забил в 3-й игре чемпионата подряд. Ранее полузащитник «Спартака» отличался против «Пари НН» и ЦСКА. За матч Бонгонда набрал 13 фэнтези-очков: +2 за игру, +10 за голы, +1 за сухой матч. Полузащитника выбрали 3,06% игроков.
У Манфреда Угальде против «Акрона» ассист, 2 гола и 13 фэнтези-очков (+2 за игру, +8 за голы, +3 за ассист). Нападающего «Спартака» выбрали 20,79% фэнтези-менеджеров.
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