Чемпионат Португалии. «Бенфика» против «Порту»
«Бенфика» сыграет дома с «Порту» в 11-м туре чемпионата Португалии.
После 9 матчей лиссабонцы занимают в таблице 3-е место, отставая от идущих вторыми «драконов» на 5 очков и имея игру в запасе.
Чемпионат Португалии
11-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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