Чемпионат Португалии. «Бенфика» против «Порту» 

«Бенфика» сыграет дома с «Порту» в 11-м туре чемпионата Португалии.

После 9 матчей лиссабонцы занимают в таблице 3-е место, отставая от идущих вторыми «драконов» на 5 очков и имея игру в запасе.

Чемпионат Португалии

11-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица чемпионата Португалии

Статистика чемпионата Португалии