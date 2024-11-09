Трент получил травму в 1-м тайме игры «Ливерпуля» с «Астон Виллой»

Трент Александер-Арнолд не смог доиграть 1-й тайм матча с «Астон Виллой».

Защитник «Ливерпуля » получил повреждение в районе 23-й минуты. Он сел на газон и дал понять, что нуждается в медицинской помощи.

26-летний футболист не смог продолжить игру. Вместо него вышел Конор Брэдли .

Статистику Александер-Арнолда можно изучить здесь .