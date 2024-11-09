Трент получил травму в 1-м тайме игры «Ливерпуля» с «Астон Виллой»
Трент Александер-Арнолд не смог доиграть 1-й тайм матча с «Астон Виллой».
Защитник «Ливерпуля» получил повреждение в районе 23-й минуты. Он сел на газон и дал понять, что нуждается в медицинской помощи.
26-летний футболист не смог продолжить игру. Вместо него вышел Конор Брэдли.
Статистику Александер-Арнолда можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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