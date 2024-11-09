Наумов о «Зените»: «Ударились в бразильский рынок, возят оттуда пачками, но это путь в никуда. Где Кержаковы, Аршавины, Денисовы?»
Николай Наумов считает неправильной селекцию «Зенита».
«Вы посмотрите, какая в Санкт-Петербурге школа. Там учатся 500-600 ребят, а в команде – никого. Где Кержаковы, Аршавины, Денисовы, Быстровы, Малафеевы?
Вот ударились они в бразильский рынок, возят оттуда пачками игроков, но это путь в никуда, я считаю. Это неправильно.
Я понимаю, если вы берете игрока, чтобы другие молодые рядом с ним учились.
Вот в «Краснодаре» Кордоба играет, но там есть и Кокшаров, который рядом с ним матереет и растет.
А если привозить пачками, то не вижу в этом смысла», – сказл бывший президент «Локомотива» Николай Наумов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
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