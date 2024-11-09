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Анчелотти о «Реале»: «Несмотря на проблемы, все еще можем провести успешный сезон и побороться за все трофеи»

Карло Анчелотти считает, что «Реал» может побороться за все трофеи в сезоне.

«Думаю, несмотря на все имеющиеся проблемы, мы все еще можем провести успешный сезон и побороться за все трофеи. Вот так я смотрю в будущее. 

У нас есть шанс выиграть клубный чемпионат мира, который стартует через месяц. Мы будем бороться за титулы в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Так было всегда», – сказал тренер «Реала».

После 11 матчей мадридцы занимают в Ла Лиге 2-е место, отставая от «Барселоны» на 9 очков при одной игре в запасе.

После 4 туров «Реал» идет 18-м в таблице Лиги чемпионов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Реала»
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