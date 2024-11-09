Анчелотти о «Реале»: «Несмотря на проблемы, все еще можем провести успешный сезон и побороться за все трофеи»
Карло Анчелотти считает, что «Реал» может побороться за все трофеи в сезоне.
«Думаю, несмотря на все имеющиеся проблемы, мы все еще можем провести успешный сезон и побороться за все трофеи. Вот так я смотрю в будущее.
У нас есть шанс выиграть клубный чемпионат мира, который стартует через месяц. Мы будем бороться за титулы в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Так было всегда», – сказал тренер «Реала».
После 11 матчей мадридцы занимают в Ла Лиге 2-е место, отставая от «Барселоны» на 9 очков при одной игре в запасе.
После 4 туров «Реал» идет 18-м в таблице Лиги чемпионов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Реала»
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