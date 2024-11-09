Анчелотти о «Реале»: «Несмотря на проблемы, все еще можем провести успешный сезон и побороться за все трофеи»

Карло Анчелотти считает, что «Реал» может побороться за все трофеи в сезоне.

«Думаю, несмотря на все имеющиеся проблемы, мы все еще можем провести успешный сезон и побороться за все трофеи. Вот так я смотрю в будущее.

У нас есть шанс выиграть клубный чемпионат мира, который стартует через месяц. Мы будем бороться за титулы в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Так было всегда», – сказал тренер «Реала ».

После 11 матчей мадридцы занимают в Ла Лиге 2-е место, отставая от «Барселоны» на 9 очков при одной игре в запасе.

После 4 туров «Реал» идет 18-м в таблице Лиги чемпионов.