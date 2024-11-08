Карло Анчелотти: «Хотел бы выиграть новую ЛЧ, прежде чем закончить. Затем еще одну. «Реал» – лучший клуб в мире благодаря истории, «Милан» – лучший для изучения футбола»
Карло Анчелотти хотел бы еще неоднократно выиграть Лигу чемпионов.
«Прежде чем закончить, я хотел бы выиграть новую Лигу чемпионов. И затем еще одну.
Каждый тренер хочет достичь вершины. Но тренировать «Мадрид» – это действительно… Это особенный клуб, он лучший в мире благодаря своей истории, атмосфере и болельщикам. Поэтому моей целью было однажды оказаться в нем.
А еще есть «Милан», лучший клуб для изучения футбола. У меня была возможность тренировать оба», – заявил главный тренер «Реала».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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