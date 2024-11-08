«А чего сам не играешь?» Гарначо ответил блогеру перед матчем с ПАОК, который давал советы Алехандро, как пасовать и работать над первым касанием
Блогер пытался дать Алехандро Гарначо наставления перед матчем Лиги Европы.
«Манчестер Юнайтед» обыграл ПАОК (2:0) в игре Лиги Европы.
Перед матчем ютубер Planet Faz около «Олд Траффорд» встретил раздававшего автографы полузащитника манкунианцев Алехандро Гарначо и попытался дать футболисту советы о том, как нужно играть.
«Гарначо, тебе нужно лучше пасовать, пожалуйста. Пасуй лучше, забей гол и работай над первым касанием, ладно?» – сказал блогер.
«А чего сам не играешь?» – ответил Гарначо.
«Ему это не понравилось, да?» – добавил в опубликованном видер блогер, у которого 26 тысяч подписчиков на YouTube.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
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