«А чего сам не играешь?» Гарначо ответил блогеру перед матчем с ПАОК, который давал советы Алехандро, как пасовать и работать над первым касанием

Блогер пытался дать Алехандро Гарначо наставления перед матчем Лиги Европы.

«Манчестер Юнайтед » обыграл ПАОК (2:0) в игре Лиги Европы .

Перед матчем ютубер Planet Faz около «Олд Траффорд» встретил раздававшего автографы полузащитника манкунианцев Алехандро Гарначо и попытался дать футболисту советы о том, как нужно играть.

«Гарначо, тебе нужно лучше пасовать, пожалуйста. Пасуй лучше, забей гол и работай над первым касанием, ладно?» – сказал блогер.

«А чего сам не играешь?» – ответил Гарначо.

«Ему это не понравилось, да?» – добавил в опубликованном видер блогер, у которого 26 тысяч подписчиков на YouTube.