Нуну признан лучшим тренером АПЛ в октябре, Вуд – лучшим футболистом. Оба представляют «Ноттингем»
Нуну Эшпириту Санту назван лучшим тренером АПЛ в октябре.
В прошедшем месяце под руководством португальца «Ноттингем Форест» одержал две победы и один раз сыграл вничью в трех матчах.
На победу в номинации также претендовали Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Арне Слот («Ливерпуль») и Фабиан Хюрцелер («Брайтон»).
Лучшим футболистом АПЛ в октябре стал нападающий «Ноттингема» Крис Вуд, который забил четыре гола в трех матчах.
Награду также могли выиграть Факундо Буонанотте («Лестер»), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Бриан Мбемо («Брентфорд»), Коул Палмер («Челси»), Букайо Сака («Арсенал»), Матц Зельс («Ноттингем Форест») и Дэнни Уэлбек («Брайтон»).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт АПЛ
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