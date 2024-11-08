Нуну признан лучшим тренером АПЛ в октябре, Вуд – лучшим футболистом. Оба представляют «Ноттингем»

Нуну Эшпириту Санту назван лучшим тренером АПЛ в октябре.

В прошедшем месяце под руководством португальца «Ноттингем Форест» одержал две победы и один раз сыграл вничью в трех матчах.

На победу в номинации также претендовали Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Арне Слот («Ливерпуль») и Фабиан Хюрцелер («Брайтон»).

Лучшим футболистом АПЛ в октябре стал нападающий «Ноттингема » Крис Вуд , который забил четыре гола в трех матчах.

Награду также могли выиграть Факундо Буонанотте («Лестер»), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Бриан Мбемо («Брентфорд»), Коул Палмер («Челси»), Букайо Сака («Арсенал»), Матц Зельс («Ноттингем Форест») и Дэнни Уэлбек («Брайтон»).