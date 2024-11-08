Комментатор Гутцайт ушел из медиаслужбы сборной России

Роман Гутцайт покинул медиаслужбу сборной России.

«Российский футбольный союз благодарит Романа за работу и желает удачи в дальнейшей карьере.

Курировать медианаправление на ближайшем сборе команды будет руководитель департамента по работе со СМИ РФС Петр Лимонов», – говорится в заявлении РФС.