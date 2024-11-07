Рязанцев о переходе в «Зенит»: «План был такой: через клуб попасть в сборную, а потом уехать в Европу. Не получилось»

Александр Рязанцев оценил свой период в «Зените».

– Ваш агент говорил, что переход в «Зенит» – промежуточный этап перед отъездом в Европу. Был ли к вам интерес из европейских топ-лиг?

– Не было. Получилось так, что я не закрепился в «Зените» и в сборной. А тогда в Европу было невозможно уехать, если ты не был игроком национальной команды – на еврокубки на тот момент не смотрели.

План был такой: через «Зенит» попасть в сборную, а потом уехать. Но не получилось, – сказал бывший полузащитник сине-бело-голубых Рязанцев.

Рязанцев выступал за «Зенит» с 2014 по 2018 год. В составе клуба из Санкт-Петербурга игрок стал чемпионом Мир РПЛ и дважды обладателем Суперкубка России.