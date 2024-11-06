Аморим о тренерстве: «Мне нравится помогать игрокам, отношусь к ним как к людям, а потом переходим к остальному. Футбол – это все остальное»
Рубен Аморим высказался о своем тренерском уровне.
С 11 ноября нынешний тренер «Спортинга» возглавит «Манчестер Юнайтед».
Ранее защитник Матеус Рейс, перешедший в «Спортинг» в 2021 году, назвал работу с португальцем «трансформирующим опытом».
«Я полностью осознаю, что я не близок и не далек от лучших, технически или тактически. Я думаю, что это мое большое призвание, скажем так: мне нравится помогать своим игрокам, я сам был игроком и прошел через многое. Я отношусь к ним в первую очередь как к людям, а потом мы переходим к остальному, футбол – это все остальное.
И поэтому я гораздо счастливее от этого комплимента, чем от чего-то вроде изобретения футбола и новых приемов и тактик, так что я действительно очень польщен словами Рейса», – сказал Аморим в интервью TNT Brazil.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
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