«ПСЖ» не накажут за баннер с надписью «Свободу Палестине»: «Его нельзя считать провокационным или оскорбительным»

«ПСЖ» не накажут за баннер о Палестине.

Перед началом игры Лиги чемпионов с «Атлетико » (1:2) фанаты «ПСЖ» показали огромный баннер с надписью «Свободу Палестине. Война на земле, но мир во всем мире». Также на баннере был флаг Ливана.

В УЕФА сообщили, что «ПСЖ» не будет наказан за это. «Дисциплинарных мер не будет, поскольку размещенный баннер в данном конкретном случае нельзя считать провокационным или оскорбительным», – заявил представитель организации.

Глава МВД Франции о баннере фанатов «ПСЖ» в поддержку Палестины: «Прошу объясниться. Политика не должна вредить спорту. Если это произойдет снова, придется рассмотреть запрет баннеров»