«ПСЖ» не накажут за баннер с надписью «Свободу Палестине»: «Его нельзя считать провокационным или оскорбительным»
«ПСЖ» не накажут за баннер о Палестине.
Перед началом игры Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:2) фанаты «ПСЖ» показали огромный баннер с надписью «Свободу Палестине. Война на земле, но мир во всем мире». Также на баннере был флаг Ливана.
В УЕФА сообщили, что «ПСЖ» не будет наказан за это. «Дисциплинарных мер не будет, поскольку размещенный баннер в данном конкретном случае нельзя считать провокационным или оскорбительным», – заявил представитель организации.
Глава МВД Франции о баннере фанатов «ПСЖ» в поддержку Палестины: «Прошу объясниться. Политика не должна вредить спорту. Если это произойдет снова, придется рассмотреть запрет баннеров»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости