Пивоваров о строительстве академии: «Есть сложности, это большой проект. Мы двигаемся к тому, чтобы у «Динамо» был свой дом в Москве»

Павел Пивоваров высказался о процессе строительства академии «Динамо».

– Как продвигается вопрос со строительством академии «Динамо»?

– Это большой проект, занимаемся им уже несколько лет. К сожалению, есть определенные сложности, но мы двигаемся к тому, чтобы у «Динамо» был свой дом в Москве.

– Рассматривали ли вы клубы из других стран, кроме Сербии, которые могли бы принять участие в Братском кубке?

– Да, рассматривали разные составы. Но сейчас данный состав команд оптимален. У нас есть идеология турнира – братства между народами и клубами. Мы разделяем эту идеологию и оставили ее, – сказал генеральный директор «Динамо ».

Betboom Братский кубок с участием ЦСКА, «Динамо», ОФК и «Партизана» пройдет с 30 июня по 5 июля в Москве. В воскресенье возле стадиона «Динамо» проходил Фестиваль болельщиков, посвященный предстоящему турниру.