Гризманн о 2:1 с «ПСЖ»: «Мы снова увидели сильный «Атлетико», с которым трудно играть. Нам был нужен такой матч, тактически продуманный. Немного повезло, но это футбол»
– Что сказали Корреа после гола?
– Это «Атлетико». Нам был нужен такой матч, тактически продуманный. Играть на выезде трудно, и эта победа пойдет нам на пользу. Они знали, что придется помучиться.
Нужно было не давать пространства Дембеле и Барколя. Они им воспользуются, и, с их скоростью, нам бы было тяжело. Два или три раза им удалось убежать, и это доставило нам проблемы, но, думаю, мы сыграли хороший матч.
– Что означает победа в Париже?
– Она нам очень поможет. Мы снова увидели «Атлетико», который силен и с которым трудно играть. Это то, к чему мы должны стремиться: быть крепкой командой. Нам немного повезло, но таков футбол.
Против «Лилля» у нас были шансы победить, но мы проиграли. Вот как это бывает. Нам нужно улучшить некоторые моменты.
- Ты снова сыграл в своей стране...
– Счастлив, рад снова сыграть здесь. Это очень красивый стадион, но еще больше рад и горд носить футболку «Атлетико», – сказал нападающий «Атлетико».
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