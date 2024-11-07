Гризманн о 2:1 с «ПСЖ»: «Мы снова увидели сильный «Атлетико», с которым трудно играть. Нам был нужен такой матч, тактически продуманный. Немного повезло, но это футбол»

Антуан Гризманн поделился мыслями после победы над «ПСЖ» (2:1).

– Что сказали Корреа после гола?

– Это «Атлетико». Нам был нужен такой матч, тактически продуманный. Играть на выезде трудно, и эта победа пойдет нам на пользу. Они знали, что придется помучиться.

Нужно было не давать пространства Дембеле и Барколя. Они им воспользуются, и, с их скоростью, нам бы было тяжело. Два или три раза им удалось убежать, и это доставило нам проблемы, но, думаю, мы сыграли хороший матч.

– Что означает победа в Париже?

– Она нам очень поможет. Мы снова увидели «Атлетико», который силен и с которым трудно играть. Это то, к чему мы должны стремиться: быть крепкой командой. Нам немного повезло, но таков футбол.

Против «Лилля» у нас были шансы победить, но мы проиграли. Вот как это бывает. Нам нужно улучшить некоторые моменты.

- Ты снова сыграл в своей стране...

– Счастлив, рад снова сыграть здесь. Это очень красивый стадион, но еще больше рад и горд носить футболку «Атлетико», – сказал нападающий «Атлетико ».