Защитник «ПСЖ» Пачо о Сафонове и Доннарумме: «Невероятные вратари, я чувствую себя спокойно с ними обоими. Кто бы ни играл завтра, он покажет максимум»

Вильян Пачо высказался о конкуренции Джанлуиджи Доннаруммы и Матвея Сафонова.

В среду «ПСЖ» примет «Атлетико» в матче Лиги чемпионов.

«Я чувствую себя очень хорошо с ними обоими, очень спокойно, это невероятные вратари. Кто бы ни играл завтра, он покажет максимум», – сказал защитник «ПСЖ».

Энрике о вратаре «ПСЖ» на матч с «Атлетико»: «Решу завтра после чашечки капучино. Главное, чтобы все трое были готовы»