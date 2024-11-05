Защитник «ПСЖ» Пачо о Сафонове и Доннарумме: «Невероятные вратари, я чувствую себя спокойно с ними обоими. Кто бы ни играл завтра, он покажет максимум»
Вильян Пачо высказался о конкуренции Джанлуиджи Доннаруммы и Матвея Сафонова.
В среду «ПСЖ» примет «Атлетико» в матче Лиги чемпионов.
«Я чувствую себя очень хорошо с ними обоими, очень спокойно, это невероятные вратари. Кто бы ни играл завтра, он покажет максимум», – сказал защитник «ПСЖ».
Энрике о вратаре «ПСЖ» на матч с «Атлетико»: «Решу завтра после чашечки капучино. Главное, чтобы все трое были готовы»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Le Figaro
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