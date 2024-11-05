У Фодена 3+1 в 4 матчах ЛЧ. Хавбек «Сити» забивает в 3 играх турнира подряд
Фил Фоден вывел «Ман Сити» вперед в игре со «Спортингом».
Полузащитник «горожан» открыл счет на 4-й минуте игры общего этапа Лиги чемпионов.
В 4 матчах текущего розыгрыша Фоден забил 3 гола и отдал один результативный пас.
Англичанин забивает в третьей подряд игре Лиги чемпионов. Ранее он отличился в матчах со «Спартой» и «Слованом».
Статистику Фодена можно увидеть здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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