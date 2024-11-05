У Фодена 3+1 в 4 матчах ЛЧ. Хавбек «Сити» забивает в 3 играх турнира подряд

Фил Фоден вывел «Ман Сити» вперед в игре со «Спортингом».

Полузащитник «горожан» открыл счет на 4-й минуте игры общего этапа Лиги чемпионов.

В 4 матчах текущего розыгрыша Фоден забил 3 гола и отдал один результативный пас.

Англичанин забивает в третьей подряд игре Лиги чемпионов. Ранее он отличился в матчах со «Спартой» и «Слованом».

Статистику Фодена можно увидеть здесь .