Руд Гуллит: «Реал» находится на пике своей истории, в самом расцвете, все хотят играть там. Они забивали на последних минутах «ПСЖ», «Челси» и «Сити», у них особый менталитет»
– Говорят, что сейчас доминирует Англия...
– Сейчас «Реал Мадрид» находится на пике своей истории, в самом расцвете: Лига чемпионов, реконструированный стадион, их признали лучшей командой в мире, все хотят играть там.
Нынешний «Реал Мадрид» – фантастическая команда. Самое худшее в этой команде то, что каждый раз, когда ты играешь против нее, у тебя возникает чувство, что ты можешь победить. Они дают тебе это почувствовать, но в тот момент, когда ты пытаешься давить на них, что-то происходит, и каждый из их игроков индивидуально делает разницу.
Два года назад они проигрывали «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити», но на последних минутах забивали невероятные голы. Это «Реал Мадрид», с ними никогда не бывает покончено. У них игроки с особым менталитетом. Туда попадают только хорошие и трудолюбивые игроки, – сказал бывший игрок «Милана» и сборной Нидерландов.
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