Станкович сказал, что ему нравится, как Мостовой тренирует «Ростов». Тренер «Спартака» извинился за оговорку

Деян Станкович оговорился, назвав Александра Мостового тренером «Ростова».

«Спартак» играет с командой Валерия Карпина в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, первый тайм).

На предматчевом флеш-интервью главный тренер красно-белых Деян Станкович сказал, что ему нравится игра «Ростова » и то, как эту команду тренирует Мостовой . Однако затем сербский специалист несколько раз извинился за данную оговорку, назвав ее «большой ошибкой».

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак » – «Ростов».