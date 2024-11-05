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Станкович сказал, что ему нравится, как Мостовой тренирует «Ростов». Тренер «Спартака» извинился за оговорку

Деян Станкович оговорился, назвав Александра Мостового тренером «Ростова».

«Спартак» играет с командой Валерия Карпина в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, первый тайм). 

На предматчевом флеш-интервью главный тренер красно-белых Деян Станкович сказал, что ему нравится игра «Ростова» и то, как эту команду тренирует Мостовой. Однако затем сербский специалист несколько раз извинился за данную оговорку, назвав ее «большой ошибкой».

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Ростов».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
logoРостов
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoВалерий Карпин
logoЧемпионат.com
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