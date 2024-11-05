Просинечки о курении Шченсного: «Люди навешивают ярлыки – если куришь, значит, и пьешь, и так далее. Это вредно, тяжело курить и играть на высоком уровне, но у меня не было проблем»
– В «Барселону» приехал Шченсны, который курит и не скрывает это.
– Есть такие игроки (смеется).
– Даже Кройфф делал это в перерывах, и вы тоже никогда не скрывали, что курили.
– Знаете, в чем дело? Люди начинают это обсуждать и навешивают ярлыки. Если ты куришь, значит, и пьешь, и так далее. Так всегда. Я никогда этого не скрывал, и, конечно, это вредно.
Это нехорошо, и трудно курить и играть на высоком уровне, но у меня никогда не было проблем.
– Вы выиграли Кубок европейских чемпионов при том, что курили, не так ли?
– Да, так (смеется). Я курил меньше, чем после завершения карьеры, – сказал бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала».
«Барса» играет лучше «Реала», несмотря на его звезд. Футболисты умирают на поле за Флика, в клубе отличная атмосфера». Просинечки о класико
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