Просинечки о курении Шченсного: «Люди навешивают ярлыки – если куришь, значит, и пьешь, и так далее. Это вредно, тяжело курить и играть на высоком уровне, но у меня не было проблем»

Роберт Просинечки высказался про курение Войчеха Шченсного.

– В «Барселону» приехал Шченсны, который курит и не скрывает это.

– Есть такие игроки (смеется).

– Даже Кройфф делал это в перерывах, и вы тоже никогда не скрывали, что курили.

– Знаете, в чем дело? Люди начинают это обсуждать и навешивают ярлыки. Если ты куришь, значит, и пьешь, и так далее. Так всегда. Я никогда этого не скрывал, и, конечно, это вредно.

Это нехорошо, и трудно курить и играть на высоком уровне, но у меня никогда не было проблем.

– Вы выиграли Кубок европейских чемпионов при том, что курили, не так ли?

– Да, так (смеется). Я курил меньше, чем после завершения карьеры, – сказал бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала».

«Барса» играет лучше «Реала», несмотря на его звезд. Футболисты умирают на поле за Флика, в клубе отличная атмосфера». Просинечки о класико