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Фонсека о матче с «Реалом»: «Я думаю только о победе. Надеемся устроить отличное зрелище для любителей футбола»

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека высказался о предстоящей игре с «Реалом».

Команды встретятся в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 5 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени. 

– Мы подходим к подобным матчам с большой мотивацией, как к отличной возможности. Это встреча с командой, которая обычно является кандидатом на победу в Лиге чемпионов.

– Будет ли ничья позитивным результатом?

– Честно говоря, я всегда думаю победе и стараюсь вселить в игроков желание побеждать. Завтрашний матч не будет исключением. Я знаю, что «Реал» – выдающаяся команда, но я думаю только о победе.

Это матч между двумя клубами, которые выигрывали Лигу чемпионов наибольшее количество раз. В Лиге чемпионов много хороших матчей, но это, очевидно, игра между двумя клубами, которые привлекают внимание. Мы надеемся устроить отличное зрелище для людей, которые любят футбол.

– Сыграет ли завтра Рафаэл Леау?

– Леау выйдет с первых минут. Обычно от него ожидают, что он сыграет решающую роль в матче, – сказал Фонсека

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Milan Reports
logoМилан
logoРеал Мадрид
logoсерия А Италия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoПаулу Фонсека
logoРафаэл Леау
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