Шалимов о Соболеве: «Не получается ничего – нет маневра, за спину не может открыться. Семак дает игровое время – настаивал на трансфере, видимо»

Игорь Шалимов высказался мнение относительно игры Александра Соболева.

Нападающий не забил ни одного гола в семи матчах за «Зенит » в Мир РПЛ.

«Семак сделал ставку на Соболева , дает ему игровое время, ждет голов.

Видимо, все-таки именно тренер был тем человеком, который настаивал на этом трансфере.

Соболев старается, но пока не получается ничего – тем более, в два форварда: нет маневра, он за спину не может открыться.

Кроме того, Соболев теряет много мячей», – сказал бывший тренер клубов РПЛ Игорь Шалимов.