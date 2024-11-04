Шалимов о Соболеве: «Не получается ничего – нет маневра, за спину не может открыться. Семак дает игровое время – настаивал на трансфере, видимо»
Игорь Шалимов высказался мнение относительно игры Александра Соболева.
Нападающий не забил ни одного гола в семи матчах за «Зенит» в Мир РПЛ.
«Семак сделал ставку на Соболева, дает ему игровое время, ждет голов.
Видимо, все-таки именно тренер был тем человеком, который настаивал на этом трансфере.
Соболев старается, но пока не получается ничего – тем более, в два форварда: нет маневра, он за спину не может открыться.
Кроме того, Соболев теряет много мячей», – сказал бывший тренер клубов РПЛ Игорь Шалимов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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