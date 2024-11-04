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  • Бушманов о Семаке: «Было бы интересно посмотреть в европейском клубе – в РПЛ он выиграл все, показывает интересный футбол. Но наши тренеры не на уровне лучших европейских команд»
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Бушманов о Семаке: «Было бы интересно посмотреть в европейском клубе – в РПЛ он выиграл все, показывает интересный футбол. Но наши тренеры не на уровне лучших европейских команд»

Евгений Бушманов порассуждал о возможности Сергея Семака поработать в Европе.

«Слуцкий пробовал и в Англии, и в Нидерландах. Не получилось закрепиться и пойти в более статусные клубы. Очень трудно судить, почему так.

Часто язык, наверное, является определенной преградой. Сейчас конкуренция такая, что наши тренеры не на уровне лучших европейских команд.

Плюс сейчас, мягко говоря, не самое позитивное отношение к россиянам. 

Мне на самом деле было бы интересно посмотреть на Семака в каком-то европейском клубе. Здесь он уже выиграл все, шесть лет подряд побеждает в чемпионате.

Игроки меняются, а клуб все равно выигрывает, достаточно интересный футбол показывает. С учетом его уровня любопытно то, как бы Семак смотрелся во главе какого-нибудь европейского клуба.

Не знаю, поступали ли ему такие предложения, насколько вообще ему это интересно», – сказал бывший защитник «Спартака» и ЦСКА Евгений Бушманов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
logoЗенит
logoСергей Семак
logoЛеонид Слуцкий
logoпремьер-лига Россия
logoЕвгений Бушманов
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