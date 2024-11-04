Невилл про «МЮ»: «Ужасные 10 матчей, ужасная игра – худшее начало сезона в истории. Даже не могу подумать о выигрыше титула – клуб очень далек от этого»
Команда находится на 13-й позиции в таблице АПЛ после 10 туров.
«Это худшее начало сезона в истории «Манчестер Юнайтед» в АПЛ. Ужасные 10 матчей, ужасная игра. Нельзя отделить игру от результатов. И именно на это нужно повлиять Рубену Амориму.
Я даже не могу подумать о выигрыше титула. «Манчестер Юнайтед» очень далек от этого.
Нужно подумать о том, чтобы выжать максимум из футболистов, находящихся сейчас в команде, и тех, кого клуб подпишет в будущем, и заставить команду играть активнее на поле, чтобы они больше походили на компактную единицу и на другие топовые команды.
И я не говорю о «Манчестер Сити», «Ливерпуле» и «Арсенале».
Я говорю о таких командах, как «Брайтон» и «Тоттенхэм», которые способны выглядеть агрессивными», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл.
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