Невилл про «МЮ»: «Ужасные 10 матчей, ужасная игра – худшее начало сезона в истории. Даже не могу подумать о выигрыше титула – клуб очень далек от этого»

Гари Невилл высказался о том, что нужно исправить в «Манчестер Юнайтед».

Команда находится на 13-й позиции в таблице АПЛ после 10 туров.

«Это худшее начало сезона в истории «Манчестер Юнайтед» в АПЛ. Ужасные 10 матчей, ужасная игра. Нельзя отделить игру от результатов. И именно на это нужно повлиять Рубену Амориму.

Я даже не могу подумать о выигрыше титула. «Манчестер Юнайтед» очень далек от этого.

Нужно подумать о том, чтобы выжать максимум из футболистов, находящихся сейчас в команде, и тех, кого клуб подпишет в будущем, и заставить команду играть активнее на поле, чтобы они больше походили на компактную единицу и на другие топовые команды.

И я не говорю о «Манчестер Сити», «Ливерпуле» и «Арсенале».

Я говорю о таких командах, как «Брайтон» и «Тоттенхэм», которые способны выглядеть агрессивными», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед » Гари Невилл .